- Haberler / Nevşehir / Nevşehir'de freni patlayan halk otobüsü önündeki halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı
Nevşehir'de freni patlayan halk otobüsü önündeki halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı
Nevşehir'de freni patlayan halk otobüsü kırmızı ışıkta duran halk otobüsüne çaptı. Kazada 9 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- 13.07.2023 21:43
- Güncelleme: 13.07.2023 21:43
- 36
Nevşehir’de freni patlayan halk otobüsü kırmızı ışıkta duran halk otobüsüne çaptı. Kazada 9 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni patlayan 50 HO 1007 plakalı halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 50 HO 1058 plakalı halk otobüsüne arkadan çarparak durabildi. Kazada çarpmanın etkisiyle halk otobüslerinin camları patlarken otobüs içerisinde bulunan 9 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.