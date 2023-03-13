Nevşehir'de gözaltına alınan şüphelilerin evinden cephane çıktı

Nevşehir’de “kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla tehdit" olayında 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Ürgüp ilçesinde “kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla tehdit" olayına karışan 6 şüpheli polisin titiz çalışması sonucu kısa sürede gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 50 adet fişek ile 25 adet tüfek fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.