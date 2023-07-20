Nevşehir'de helikopterle havadan denetim yapıldı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopter ile havadan denetim yaptı.

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  • 20.07.2023 17:20
  • Güncelleme: 20.07.2023 17:20
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Nevşehir'de helikopterle havadan denetim yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopter ile havadan denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının ’Trafik Kazalarını Önleme Planı’ konulu talimatı çerçevesinde, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında olan, Hacıbektaş, Kozaklı, Avanos, Gülşehir ilçelerinde Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı tarafından görevlendirilen Cayrokopter ile havadan trafik denetimi ve kontrol faaliyeti yapıldı. Yapılan havadan trafik denetim faaliyetinde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir trafik ortamının sağlanmasına yönelik denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

İHA

Kayseri Gündem
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