Nevşehir'de kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

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  • 29.03.2023 21:50
  • Güncelleme: 30.03.2023 08:54
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Nevşehir'de kar ulaşımı olumsuz etkiledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Nevşehir’de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı buzlanmaya neden olurken, Kayseri-Nevşehir karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve trafik ekipleri yolda kalan araçları kurtarma çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutmaya çalışırken, tırların makaslaması sonrasında Avanos-Nevşehir istikametinde trafik durdu. Karayolları ekipleri Nevşehir-Aksaray ve Nevşehir-Niğde kara yolunu trafiğe açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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