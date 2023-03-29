Nevşehir'de kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Nevşehir’de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Nevşehir’de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı buzlanmaya neden olurken, Kayseri-Nevşehir karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve trafik ekipleri yolda kalan araçları kurtarma çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutmaya çalışırken, tırların makaslaması sonrasında Avanos-Nevşehir istikametinde trafik durdu. Karayolları ekipleri Nevşehir-Aksaray ve Nevşehir-Niğde kara yolunu trafiğe açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.