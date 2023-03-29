Nevşehir'de kar ulaşımı olumsuz etkiledi
Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
- 29.03.2023 21:50
- Güncelleme: 30.03.2023 08:54
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Nevşehir’de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Nevşehir’de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı buzlanmaya neden olurken, Kayseri-Nevşehir karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve trafik ekipleri yolda kalan araçları kurtarma çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutmaya çalışırken, tırların makaslaması sonrasında Avanos-Nevşehir istikametinde trafik durdu. Karayolları ekipleri Nevşehir-Aksaray ve Nevşehir-Niğde kara yolunu trafiğe açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
İHA
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