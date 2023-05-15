Nevşehir'de kaybeden CHP oldu

14 Mayıs tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarına göre Nevşehir'de AK Parti birinci parti olarak 2 Milletvekilini korurken, MHP ise bir Milletvekili çıkarmayı başardı. CHP, 40 yıl aradan sonra kazandığı Milletvekilini 14 Mayıs seçimleriyle birlikte kaybetti.

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  • 15.05.2023 13:09
  • Güncelleme: 15.05.2023 13:09
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Nevşehir'de kaybeden CHP oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

14 Mayıs tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarına göre Nevşehir’de AK Parti birinci parti olarak 2 Milletvekilini korurken, MHP ise bir Milletvekili çıkarmayı başardı. CHP, 40 yıl aradan sonra kazandığı Milletvekilini 14 Mayıs seçimleriyle birlikte kaybetti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti oyların yüzde 39.66’sını alarak 2 Milletvekili çıkardı. AK Parti, 78 bin 681 oy aldı.

MHP ise oyların yüzde 20.73’ünü alarak 1 Milletvekili çıkardı. MHP’nin aldığı oy ise 41bin 121 oldu.

CHP MİLLETVEKİLİNİ KAYBETTİ

CHP ise yüzde 17.49 oy alarak 2018’de kazandığı Milletvekilini kaybetti. CHP, 34 bin 696 oy aldı.

İYİ PARTİ 4’ÜNCÜ PARTİ OLDU

İYİ Parti ise yüzde 16.22 oy aldı. İYİ Parti, 32 bin 170 oy aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre; Nevşehir’in yeni milletvekilleri şu şekilde:

"Süleyman Özgün (AK Parti), Emre Çalışkan (AK Parti), Filiz Kılıç (MHP)."

İHA

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