Nevşehir'de kökünü kurutma operasyonu: 70 şüpheli gözaltına alındı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde 'Torbacı' tabir edilen uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu yaptı.

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  • 14.04.2023 10:59
  • Güncelleme: 14.04.2023 10:59
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Nevşehir'de kökünü kurutma operasyonu: 70 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde ‘Torbacı’ tabir edilen uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu yaptı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen Kökünü Kurutma operasyonunda 59 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma ekipleri 70 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Aramalarda ise; 3 kilo 393 gram çeşitli uyuşturucu madde, 207 kök kenevir bitkisi, 5 adet sentetik hap, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tabanca şarjörü, 209 adet tabanca fişeği, 74 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 70 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İHA

Kayseri Gündem
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