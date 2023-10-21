Nevşehir'de öğrencilerden '100. Yıl' koreografisi
Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde okul bahçesinde yüzüncü yıl logosunu 400 öğrenci ile oluşturdu.
- 21.10.2023 11:21
- Güncelleme: 21.10.2023 11:21
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Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde okul bahçesinde yüzüncü yıl logosunu 400 öğrenci ile oluşturdu.
Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tek sıra halinde okul bahçesine gelerek dev "100. yıl ve Ay-Yıldız koreografi için bir araya geldi.
Öğrencilerin oluşturduğu koreografi izleyen veliler tarafından büyük beğeni topladı. Öğrencilerin oluşturduğu "100. yıl" koreografisi dron ile havadan görüntülendi.
İHA
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