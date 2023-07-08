Nevşehir'de otobüs güzergâhları değişti

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Avanos Yolu Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek olan yol çalışması dolayısıyla 8 Temmuz'dan itibaren trafik akışı tek şeritten sürdürülecek.

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  • 08.07.2023 10:02
  • Güncelleme: 08.07.2023 10:02
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Nevşehir'de otobüs güzergâhları değişti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Avanos Yolu Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek olan yol çalışması dolayısıyla 8 Temmuz’dan itibaren trafik akışı tek şeritten sürdürülecek.

Trafik ve yolcu güvenliği göz önüne alınarak bu cadde üzerinde çalışmakta olan özel halk otobüsleri güzergâhlarında değişiklik yapıldı. Yapılan düzenleme ile; Bekdik Mahallesi TOKİ 5.Etaptan (Çarşı Bölgesinden) Üniversite istikametine gitmekte olan 1 ve 5 nolu özel halk otobüsleri Jandarma Kavşağına geldiğinde 2 nolu hat güzergahına girerek Göktürk Caddesi-80.Yıl Bulvarı-Vefa Küçük Caddesi-Koparan Cami-Necmettin Erbakan Caddesinden Hastaneye gelecek. Hastaneden üniversiteye giden araçlar ise İl Özel İdare altında bulunan 50.Sokaktan (Sulusaray bağlantı yolu) Montessori Ana Okulu- Mustafa Paslanmaz Caddesi-2000 Evler TOKİ-Üniversite olarak güzergahını tamamlayacak.

Üniversite istikametinden Bekdik Mahallesi TOKİ 5.Etap (Çarşı) istikametine gitmekte olan 1, 4 ve 5 nolu özel halk otobüsleri ise 2000 Evler Mahallesi TOKİ-Yasin Börü Sokak-40.Sokak-50.Sokak (Sulusaray bağlantı yolu)-Hastane-Necmettin Erbakan Caddesi- Koparan Cami- Vefa Küçük Caddesi-80.Yıl Bulvarı- Göktürk Caddesi-Jandarma Kavşağına gelerek normal güzergâhında devam edecek.

İHA

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