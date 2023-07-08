Nevşehir'de park yenileme çalışmaları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan iki ayrı park daha yenilenecek.

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  • 08.07.2023 11:17
  • Güncelleme: 08.07.2023 11:17
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Nevşehir'de park yenileme çalışmaları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan iki ayrı park daha yenilenecek.

Son iki yıl içerisinde kentin farklı mahallelerinde 29 yeni park yapımını tamamlayan Nevşehir Belediyesi, mevcut parklardaki yenile ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince 2000 Evler Mahallesi Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü arkasındaki Şehit Er Oktay Arıkan ve Şehit Er Ramazan Tüfekçi Parklarının yenilenmesi için çalışmalar başladı. Her iki park içerisinde eskiyen kamelya ve çocuk oyun gruplarının sökümünü tamamlayan belediye ekipleri parklarda geniş bir çalışma yapacak.

İlk olarak parklarda ağaç ve çimlerin bakımını yaparak peyzaj düzenlemesi gerçekleştirecek olan belediye ekipleri daha sonra parklara yeni çocuk oyun grupları ve kent mobilyaları yerleştirecek. Mahalle sakinleri için yürüyüş yollarının da yapılacağı parklar çalışmaların tamamlanması ile yeniden hizmete açılacak.

İHA

Kayseri Gündem
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