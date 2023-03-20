Nevşehir'de Ramazan davulcularının bahşiş miktarı belirlendi

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Nevşehir'de mahallelerde vatandaşları sahura kaldıracak olan davulculara verilmesi gereken bahşiş miktarı belirlendi.

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  • 20.03.2023 12:37
  • Güncelleme: 20.03.2023 12:37
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Nevşehir'de Ramazan davulcularının bahşiş miktarı belirlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Nevşehir’de mahallelerde vatandaşları sahura kaldıracak olan davulculara verilmesi gereken bahşiş miktarı belirlendi.

Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık, il merkezindeki 22 mahallenin büyük bir bölümünde ramazan davulcularının görev yapacağını belirtirken, konuya ilişkin mahalle muhtarlarının gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti. Vatandaşları sahura uyandıracak olan davulculara bu yıl ramazan ayı boyunca, 25 lira + 25 lira olmak üzere toplamda 50 TL bahşiş verilmesinin uygun görüldüğünü belirten Başkan Altınışık, davulcularla ilgili herhangi bir sorun yaşayan vatandaşların öncelikle mahalle muhtarlıklarına ve Muhtarlar Derneği Başkanlığına da müracaatta bulunabileceklerini söyledi.

İHA

Kayseri Gündem
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