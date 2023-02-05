Nevşehir'de sarı alarm verildi
Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışının, bu geceden itibaren Nevşehir ve çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.
- 05.02.2023 18:32
- Güncelleme: 05.02.2023 18:32
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışının, bu geceden itibaren Nevşehir ve çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.
Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklama da; son meteorolojik verilerin değerlendirilmesi sonucu sarı alarm verilirken, bu gecen itibaren Nevşehir ve çevresinde kuvvetli kar yağışı ve fırtına beklendiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca vatandaşların oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İHA
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