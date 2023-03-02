Nevşehir'de şehir içi toplu ulaşım ücretleri zamlandı
Nevşehir'de özel halk otobüsü ücretleri bu günden itibaren geçerli olmak üzere zamlandı.
- 02.03.2023 13:14
- Güncelleme: 02.03.2023 13:14
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Nevşehir’de özel halk otobüsü ücretleri bu günden itibaren geçerli olmak üzere zamlandı.
Nevşehir’de özel halk otobüsü ücretleri 6 liradan 7 lira 50 kuruşa yükseldi. 5 lira olan öğrenci ücreti ise 50 kuruşluk zamla 5 lira 50 kuruş oldu. Yeni tarife bu günden itibaren en geçerli olacak.
İHA
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