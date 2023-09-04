Nevşehir'de selin faturası ağır oldu

Yurdun birçok kesiminde etkili olan sağanak yağış Nevşehir’de de hayatı olumsuz etkiledi.

Hafta sonu il genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında aracıyla sele kapılan 2 kişi yaşamını yitirirken birçok ev ve iş yerini su bastı. Aşırı yağışlardan tarım arazileri de olumsuz etkilendi. İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri selden etkilenen köylerde çalışmalarına devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri Göreme-Ortahisar yolu üzerinde ve Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa köyünde trafik işaret uyarı levhaları ile güvenlik önlemleri alınırken Gülşehir ilçesine bağlı Şahinler, Yeşilli ve Ovaören köylerinde kanal arızalarına müdahale etti. Ayrıca merkeze bağlı Özyayla köyünde şiddetli fırtına sebebiyle çatıları zarar gören hanelerin enkaz kaldırma ve zarar tespit çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Nevşehir Valisi Ali Fidan, hafta sonu etkili olan şiddetli yağış alan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Vali Fidan, sağanak yağış sonrası meydana gelen taşkınlardan etkilenen ve zarar gören tarım arazileri başta olmak üzere köylerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.