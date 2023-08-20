Nevşehir'de taşlı sopalı kavga

Nevşehir’de iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Herikli Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile taş ve sopalarla birbirine girdi. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken olayı gören çevredekiler polis ekiplerine haber verdi. Yaklaşık yarım saat süren kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine polisin olay yerine gelmesiyle grup ayrılarak sokak aralarına dağıldılar.

Sopalarla birbirlerine girdiler

Öte yandan, kavga anlarını bir vatandaşın cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde ellerinde taş ve sopa olan kişiler koşarak birbirlerine saldırdığı görüldü.