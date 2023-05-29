Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

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  • 29.05.2023 00:27
  • Güncelleme: 29.05.2023 00:27
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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza gece saatlerinde Nevşehir-Sulusaray kasabası yolunda meydana geldi. Emrah G.’nin kullandığı 50 UH 165 plakalı otomobil seyir halindeyken yola aniden çıkan Tevik A.’ya çarptı. Sürücü Emrah G.’nin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Tevik A., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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