Nevşehir'de uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı

Nevşehir'de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 5 kişi tutuklandı.

PAYLAŞ
  • 01.06.2023 13:44
  • Güncelleme: 01.06.2023 13:44
  • 11
Nevşehir'de uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuya yönelik çalışma yapıldı. Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 10 olayda şahıslar üzerinden birçok uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, 33 bin 750 TL ve 200 euro nakit para ele geçirilirken 16 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan 3 olayda 6 şahsa işlem yapılırken 5 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri semt pazarı fiyatları

Kayseri semt pazarı fiyatları

LPG'ye indirim beklentisi

LPG’ye indirim beklentisi

Kayseri'ye 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Kayseri’ye ‘sarı’ kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Psikolojik Danışman Haykır'dan sınav stresi için tavsiyeler

Psikolojik Danışman Haykır’dan sınav stresi için tavsiyeler

Acil Servisin önünde kaza: Sağlık çalışanları seferber oldu

Acil Servisin önünde kaza: Sağlık çalışanları seferber oldu

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde İntihar Girişimi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde İntihar Girişimi

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

4
Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

5
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

6
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memleket Partili Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Memleket Partili Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

'Sigara, mesane kanseri riskini artırıyor'

'Sigara, mesane kanseri riskini artırıyor'

DAHA FAZLA
KTO heyeti tam kadro TOBB 79'uncu Genel Kurulu'na katıldı

KTO heyeti tam kadro TOBB 79'uncu Genel Kurulu'na katıldı

Kayserispor son iç saha maçına çıkacak

Kayserispor son iç saha maçına çıkacak

Büyükkılıç'tan 16 ilçe belediye başkanı ile 'doğal gaz' toplantısı

Büyükkılıç'tan 16 ilçe belediye başkanı ile 'doğal gaz' toplantısı

Aliye Boydak davasında karar değişmedi

Aliye Boydak davasında karar değişmedi

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse: 'Kayseri olarak LGS'ye hazırız'

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse: 'Kayseri olarak LGS'ye hazırız'