Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Nevşehir’de ’uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ’Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, ’uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan meydana gelen olayda bir miktar uyuşturucu madde ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şahıstan 3’ü hakkında yasal işlem yapılırken, 2 şahıs da ’uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklandı.