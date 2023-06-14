Nevşehir'de virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'de virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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  • 14.06.2023 18:30
  • Güncelleme: 14.06.2023 18:30
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Nevşehir'de virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hacıbektaş-Nevşehir kara yolunda meydana geldi. Adem E.’nin kullandığı 66 AAU 544 plakalı otomobil virajı alamayarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan Gül E. (52) kaza yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Gül E.’nin cansız bedeni Hacıbektaş Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan 2 yolcu yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Nevşehir-Hacıbektaş yolu tek şeritten trafiğe kapanırken trafik yan şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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