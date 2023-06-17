Nevşehir'de yapılan halk oyunları turnuvası sona erdi

Halk Oyunları Nevşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ’Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Müsabakaları’ sona erdi.

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda yapılan ve 5 ayrı kategoride gerçekleştirilen turnuvada, 75. Yıl İlkokulu öğrencilerinden oluşan Nevşehir Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Halk oyunları ekibi ’Minikler’ kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci olurken, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, ’Yıldızlar, Gençler’ ve ’Büyükler’ kategorilerinde il birincisi oldu. ’Minikler’ kategorisinde il birincisi olarak Nevşehir’i grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazanan 75. Yıl İlkokulu öğrencilerinden oluşan Nevşehir Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Halk oyunları topluluğuna kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Tören sonrasında açıklama yapan Nevşehir Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Halk oyunları eğitmeni Ayşenur Neşeli, turnuvada birinci olan öğrencileri tebrik etti. Neşeli, "İl birincisi olarak ilimizi minikler kategorisinde grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandık. İnşallah grup müsabakalarında da birinci olduktan sonra ilimizi Türkiye finallerinde en güzel şekilde temsil edeceğiz” şeklinde konuştu.