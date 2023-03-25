Nevşehir'de yapılan yardımlar çöpe gitti

Nevşehir'de depremzede vatandaşlar için toplanan kıyafetler arasında eski ve kullanılamayacak durumda olan kıyafetler çöpe atıldı.

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  • 25.03.2023 13:33
  • Güncelleme: 25.03.2023 13:33
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Nevşehir'de yapılan yardımlar çöpe gitti
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Nevşehir’de depremzede vatandaşlar için toplanan kıyafetler arasında eski ve kullanılamayacak durumda olan kıyafetler çöpe atıldı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen ve büyük hasara yol açan depremin ardından yurt genelinde olduğu gibi Nevşehir’de de yardım seferberliği başlatıldı. İlk günkü yardım çağrılarında vatandaşlar seferber oldu. Ancak yardım çağrılarını yanlış anlayanlar da vardı. Gönderilen bazı ürünler ise görenlere ’pes’ dedirtti. Yoğun bir mesai ile ürünleri toplayan gönüllüler, kullanılamayacak durumda olan eşyaları da ayrıştırarak çöpe atıyor. Gönderilen eşyalar arasında aksesuar, örülmüş ve kullanılmayacak durumda olan örgü ürünler, abiye elbiseler, yırtık esti giysiler, kirli yada topuklu ayakkabılar bulunuyor. Duruma tepki gösteren Gazeteci Muammer Başer; "Nevşehir Belediyesinin deprem bölgesine yardım amacıyla başlatmış olduğu kampanyaya büyük bir katılım oldu. Başlatılan bu kampanyada, kullanılmayan ikici el kıyafetler de kabul edildi. Bu kampanyayı hayır sahipleri yanlış anlamış. Kendilerinin bile giymeyeceği yırtık eski elbiseleri buraya bağışlamışlar. Yapılan seçimlerde gelen ürünlerin yarıdan fazlasının yırtık ve kullanılamayacak durumdu olduğu tespit edilmiş” dedi.

"On kıyafet getireceğine bir getir ama temiz getir" diyen Başer; “Vatandaş yardım olsun diye beş tane kırmızı kravat getirmiş. Oradaki vatandaşlarımızın kırmızı kravat ile ne işi olur. Bu yapılan yardımların içinden seçilenlerin hepsi çöpe gidiyor. Bu eşyalar kullanılamayacak durumda olduğu için çöpe gidiyor” şeklinde konuştu.

İHA

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