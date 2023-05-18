Nevşehir'de yapılandırma için son gün 31 Mayıs

Nevşehir Belediyesi 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun' bünyesinde mükelleflerin borçlarına ilişkin yapılandırma işlemlerini 31 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar yapabileceğini hatırlatarak mükelleflerine çağrıda bulundu.

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  • 18.05.2023 10:10
  • Güncelleme: 18.05.2023 10:10
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Nevşehir'de yapılandırma için son gün 31 Mayıs
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Nevşehir Belediyesi “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ bünyesinde mükelleflerin borçlarına ilişkin yapılandırma işlemlerini 31 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar yapabileceğini hatırlatarak mükelleflerine çağrıda bulundu.

Nevşehir Belediyesi, 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” bünyesinde vatandaşlara Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi ve Eğlence Vergisi borçlarını ve İdari Para Cezalarını yeniden yapılandırarak peşin veya taksitle ödeme imkânı sağlıyor. Nevşehir il merkezi sınırları içinde Emlak Vergisi (Mesken, İşyeri, Arsa, Arazi), Çevre Temizlik Vergisi, İlan-Reklam Vergisi ve Eğlence Vergisi borcu ve İdari Para Cezası borcu olan tüm gerçek ve tüzel kişiler kanun bünyesinde bu imkândan yararlanabiliyor.

Nevşehir Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, yürürlüğe giren kanunun vadesi geçmiş ödemelerin yapılandırılmasına imkân tanıdığı hatırlatıldı ve mükelleflere 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırmadan faydalanma çağrısında bulunuldu.

Yapılandırmadan yararlanacak vatandaşlar www.nevsehir.bel.tr sitesinde bulunan “e-belediye “ sekmesi üzerinden üyelik girişi yaparak borçlarını kendileri yapılandırabilecek. İnternet üzerinden ödeme yapmak isteyen mükellefler yapılandırma başvuru formunu imzalı bir şekilde İ[email protected] mail adresine doldurup göndererek yapılandırma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Vatandaşlar ayrıca belediye hizmet binasına bizzat gelerek başvuruda bulunup veznelerden ödemelerini yapabilecek.

Peşin ya da taksitle ödeme imkanlarının sunulduğu yapılandırmada mükellefler 12 ay, 18 ay, 24 ay, 36 ay ve 48 ay taksitle ödeme imkanlarından faydalanabilecek. Vergi borcu olan vatandaşlar peşin yapılandırma seçeneğini tercih etmesi halinde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında yüzde 90 indirim yapılacak.

İHA

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