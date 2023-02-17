Nevşehir'de yardım kampanyası listesi güncellendi

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremde zarar gören depremzedeler için Nevşehir’den yardım toplanmaya devam ediyor.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesine 1838 personel ve 514 araç gönderildiği belirtildi. Deprem bölgesine 1085 vatandaşın gönüllü olarak gittiği belirtilirken, 753 kamu personeli de deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Nevşehir’den deprem bölgesine 577 çadır, 179 yardım tırı, 120 seyyar tuvalet ve banya, 103 konteyner, 68 iş makinası ve 28 ambulans gönderildi. Nevşehir’de yardım toplama kampanyalarının devam ettiği belirtilirken Nevşehir Valiliği yeni bir liste yayınladı. Depremde zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için yardım yapacak vatandaşların listede belirtilen malzemelere öncelik verilmesi istendi.

Açıklamada öncelikle, battaniye, çadır, kişisel bakım seti, kahvaltılık gıda, jeneratör, tüplü ısıtıcı, odun ve kömür sobası, uyku tulumu, hijyen kolisi ,cep telefonu şarj için powerbank, çocuk ve yetişkin mont, çocuk yetişkin iç giyim gibi ayni yardımlara öncelik verilmesi istendi.