Nevşehir'deki kazada ölen 4 kişinin kimliği belli oldu

Nevşehir'de cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği belli oldu.

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  • 29.08.2023 00:46
  • Güncelleme: 29.08.2023 13:34
Nevşehir'deki kazada ölen 4 kişinin kimliği belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Üçgüzeller mevkiinde Emirhan Ş.’nin kontrolündeki 50 BB 08 plakalı otomobil ile Osman Ç.’nin kullandığı 06 BD 4686 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

Kimlikler belli oldu

Meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada Emirhan Ş., Osman Ç., Osman Nuri K. ve Can S. hayatını kaybederken, Meryem Çağla D. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

İncelemelerin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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