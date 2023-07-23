Nevşehir'deki vahşetin detayları belli oldu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir kişi otel havuzunda boşanmakta olduğu eşi ve kızını boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından detaylar belli olurken, katil zanlısının boşanmakta eşini takip ederek kaldığı otelde 1 gece geçirdikten sonra cinayeti işlediği, kendisine koşan kızının da boğazını keserek havuza attığı öğrenildi. Katil zanlısı ayrıca olayın ardından sosyal medya hesabından 'kızımı anasız, babasız bırakamazdım. Günahsız cennete gidecek paylaşımı yaptığı sırada emniyet ve jandarma ekiplerinin teknik takibi sonrasında yakalandı.

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  • 23.07.2023 00:49
  • Güncelleme: 23.07.2023 00:49
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Nevşehir'deki vahşetin detayları belli oldu
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Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir kişi otel havuzunda boşanmakta olduğu eşi ve kızını boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından detaylar belli olurken, katil zanlısının boşanmakta eşini takip ederek kaldığı otelde 1 gece geçirdikten sonra cinayeti işlediği, kendisine koşan kızının da boğazını keserek havuza attığı öğrenildi. Katil zanlısı ayrıca olayın ardından sosyal medya hesabından; ’kızımı anasız, babasız bırakamazdım. Günahsız cennete gidecek" paylaşımı yaptığı sırada emniyet ve jandarma ekiplerinin teknik takibi sonrasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki kızı H.T. ile Avanos’a tatile gelen Z.T.’nin boşanmakta olduğu eşi Y.T., Adana’dan kendi aracı ile eşi ve kızının bulunduğu otele geldi. Anne ve kızı havuzda yüzdüğü sırada Y.T.; Z.T.’ ile kızı H.T.’yi boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından katil zanlısı Y.T. aracıyla olay yerinden kaçtı.

Boşanmakta olduğu eşini takip ederek kaldığı otelde konaklamış

Öte yandan olayın detayları da belli oldu. Z.T.’nin kızı H.T. ve bir kız arkadaşıyla birlikte tatil amaçlı 19 Temmuz’da Kapadokya bölgesinde bulunan bir otele giriş yaptığı, Y.T.’nin ise 20 Temmuz’da aynı otele giriş yaparak konakladığı öğrenildi. Meydana gelen olayda Y.T.; Z.T.’nin boğazını kestikten sonra kendisine koşan kızı H.T.’nin de boğazını keserek havuza attığı tespit edildi. Olayın ardından aracıyla Avanos’un Akpınar köyüne kadar giden zanlı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptıktan sonra Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından teknik takibi sonucunda Akpınar köyünde yakalandı.

"Günahsız cennete gidecek"

Y.T. olayın ardından sosyal medya hesabında; "Beni tanıyan herkese sesleniyorum. Sakın beni bir cani olarak görmeyin. Bana yapacak başka bir çare bırakmadılar. Ben kızına kıyacak kadar cani biri değilim. Ama onu anasız, babasız tek başına bırakamazdım bu ... dünyasında. Ne yapardı, kimin eline kalırdı? Şimdi en azından günahsız cennete gidecek. Onun bütün vebali, günahı benim boynuma" paylaşımında bulundu.

Öte yandan ifadesi alınan Y.T.; geniş güvenlik önlemleri altında getirildiği hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çıkarıldığı Avanos Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA

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