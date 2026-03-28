Nevşehir'den gelen turizm rehberleri, Kayseri'deki turizm merkezlerini ziyaret etti

Nevşehir’den gelen turizm rehberleri, Kayseri’de gerçekleştirilen yatırımları yerinde incelemek üzere kapsamlı bir gezi programına katıldı. Programa, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem eşlik etti. Heyet, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve İncesu Belediyesi katkılarıyla restorasyonu sürdürülen İncesu Aziz Eustathios Kilisesi Kent Müzesi’nden başlayarak kentin önemli turizm noktalarını ziyaret etti. Gezi kapsamında rehberler; doğal ve kültürel değerleriyle öne çıkan Hürmetçi Sazlığı’ndaki yılkı atları, sağlık tarihine ışık tutan Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Mimar Sinan’ın ayakta kalan tek eseri olarak bilinen Kurşunlu Camii ve kentin simgelerinden Kayseri Saat Kulesi ile Kayseri Kalesi’ni yerinde inceledi. Tarihi dokunun korunarak turizme kazandırıldığı Hunat Medresesi, şehir kütüphanesine dönüştürülen Meryem Ana Kilisesi ve özgün mimarisiyle dikkat çeken Tarihi Kayseri Mahallesi de programın önemli durakları arasında yer aldı. Doğa ve kültür turizminin buluştuğu Gesi Güvercinlikler Vadisi ile Koramaz Vadisi Müzesi de ziyaret edilirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen 150 yıllık Çevreş Değirmeni büyük ilgi gördü. Nevşehirli rehberler, Kayseri’nin sahip olduğu zengin turizm değerlerinin, Büyükşehir Belediyesi’nin planlı ve vizyoner yatırımlarıyla daha görünür hale geldiğini yerinde gördüler. Heyet, özellikle müzecilik alanındaki gelişmelerin Kayseri’yi bölgesel ölçekte güçlü bir destinasyona dönüştürdüğünü vurguladı.

Program sonunda rehberler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkan yaklaşımının iki komşu şehir arasındaki turizm bağlarını güçlendirdiğini belirttiler.

