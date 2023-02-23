Nevşehir Devlet Hastanesinde bin depremzede tedavi edildi

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve ’asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremde yaralanan vatandaşların tedavisi devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren depremzede vatandaşların tedavisini gerçekleştiren Nevşehir Devlet Hastanesinde şu ana kadar 964 hasta tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Edinilen bilgiye göre Nevşehir Devlet Hastanesinde şu an itibariyle 38 hastanın yatılı ve 6 hastanın da yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam ediyor. Hatay’da depreme yakalanan ve iki çocuğu ile eşini kaybeden Menekşe Özdemir’in de Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Deprem’de beli kırılan Menekşe Özdemir; “Deprem anında uyuyorduk. Depremin şiddeti ile uyandık ve eşimle birlikte çocukları aldık. Kaçmaya fırsatımız olmadı. 5 katlı binanın 4. katında oturuyorduk. Bir anda bina üzerimize yıkıldı. Depremde eşimi ve iki evladımı kaybettim” dedi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edilen Menekşe Özdemir burada belinden ameliyat olduğunu söyledi. Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınan Menekşe Özdemir, “Yoğun bakımda benimle çok güzel ilgilendiler. Tüm personele teşekkür ediyorum. Servise geçtikten sonrada bu ilgi devam etti. AK Parti Kadın Kolları üyeleri burada gönüllü bakıcılık yapıyorlar. Bir dediğim iki olmuyor. Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı. Hayatta kalan kardeşi ve babası ile 17 gün sonra görüşen Menekşe Özdemir, “Kardeşim ve babam İstanbul’daki bir hastaneye sevk edilmişler. İnşallah kısa zamanda kendileri ile buluşacağız” dedi.

Hatay’dan Nevşehir’e gelen Hatice İşlek’in de tedavisine Nevşehir Devlet Hastanesinde devam ediliyor. Depremde evleri ağır hasar aldığından Nevşehir KYK yurtlarında kalmaya başlayan Hatice İşlek, şeker ve tansiyon hastası. Hatay’da yarım kalan tedavisi Nevşehir Devlet Hastanesinde devam ediyor. Deprem gecesini anlatan İşlek, “Gece saatlerinde evimiz çalkalandı, çalkalandı. Biz de dışarıya kaçtık. Yağmur yağıyordu. Çok şükür hayattayız. Nevşehir Devlet Hastanesinde de çok güzel bakıyorlar” dedi. Evleri ağır hasarlı olduğu için Nevşehir’e gelen Ahmet İşlek de Hatay’da enkaz çalışmaları tamamlandıktan ve kalıcı konutlar yapıldıktan sonra tekrar Hatay’a dönmeyi düşünen depremzedelerden biri. İşlek; devletin kendilerine sahip çıktığını belirterek, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

Yakınının tedavisi için Nevşehir Devlet Hastanesinde refakatçi kalan Sabriye Balcıoğlu da açıklamasında, “Allah bir daha böyle bir afet göstermesin. Devletimizden Allah razı olsun. Bu günler geçtiğinde tekrar memleketimize dönmek istiyoruz. Deprem gecesi çok kötüydü. Kıyamet kopuyor zannettik. Buradaki yetkililerden başımızı sokak bir ev itiyoruz. Önümüzde Ramazan ayı var. Yeter ki Ramazan ayını geçirelim. Daha sonra memleketimize dönmek istiyoruz” dedi.