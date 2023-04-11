Nevşehir İl Protokolü bir araya geldi

Nevşehir’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bir Lokma Bin Sofra" programında il protokolü bir araya geldi.

Gerçekleştirilen programa, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve aileler katıldı.

Program öncesinde ailelerle sohbet eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ramazan ayının sağlık ve huzurla tamamlanarak bayrama ulaşılmasını diledi.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda katılımcılar, okunan ezanın ardından oruçlarını açtı.