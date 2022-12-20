Nevşehir'in beyaz altını coğrafi işaret aldı

Nevşehir’de ’beyaz altın’ olarak bilinen Nevşehir Pomzası, Türk Patent ve Marka kurumları tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Nevşehir Bims Sanayicileri Derneği Başkanı Serhat Sonugelen yaptığı açıklamada, coğrafi işaret başvurusu yapılan Nevşehir pomzasının tescil sürecinin tamamlandığını ve dünyadaki pomza madeni rezervinin yaklaşık yüzde 50’sinin Türkiye’de bulunduğunu belirtti. Türkiye’de pomzanın, Nevşehir başta olmak ürere Bitlis ve Kayseri gibi çeşitli illerden de elde edildiğini söyleyen Sonugelen, “Çeşitli sektörlerde kullanılan pomza madeni Nevşehir’de istihdam ve ekonomiye katkı sunmaktadır. Önemli bir madenin coğrafi işaret tecilinin derneğimiz adına gerçekleştirmenin sevinci içindeyiz. Bims ve pomza sanayicisi i ülkemize değer katmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Pomza madeni en çok tekstil ve inşaat alanında kullanılırken kozmetik, savunma sanayisi ve tarım alanında da kullanılıyor. Özellikle binaların yalıtımında kullanılan pomza, ısıtma ve soğutma giderlerinde enerji tasarrufu sağlaması nedeniyle de tercih edilmektedir.