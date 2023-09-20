Nevşehir Kalesinde Neşet Ertaş gecesi

Büyük halk ozanı Neşet Ertaş’ı ölümünün 11. yılında, Nevşehir Kalesi içerisinde düzenlenecek olan Eren Özdemir konseri ile anılacak.

Nevşehir Belediyesi, “Bozkırın Tezenesi” olarak adlandırılan halk ozanı Neşet Ertaş’ı ölümünün 11. yılında konserle anıyor. 25’de Nevşehir Kalesi içerisinde gerçekleşecek anma konserinde, TRT ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı “Sen Türkülerini Söyle” de yarışan ve performansı ile büyük beğeni toplayan Eren Özdemir sahne alacak. Genç sanatçı, Neşet Ertaş’ın eserlerini Nevşehirliler için seslendirecek.

25 Eylül 2023 Pazartesi günü akşam gerçekleştirilecek olan konsere katılmak isteyenler ücretsiz biletlerini Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden alabilecek.