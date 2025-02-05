Nevşehir-Kayseri Yolunda Devrilen Otobüs Kazası: 5 Yaralı

Beytullah Y. yönetimindeki 44 FC 777 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Kadir İ., Cumali D., Fatma D., Ali D. ve Feride K. ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.