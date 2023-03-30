Nevşehir Mart Karı'na teslim oldu

Nevşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterler ile bulvar ve caddelerdeki yollar başta olmak üzere yayaların kullandığı kaldırımlarda kar temizliği ve tuzlama çalışması yapıyor.

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  • 30.03.2023 12:09
  • Güncelleme: 30.03.2023 12:18
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Nevşehir Mart Karı'na teslim oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterler ile bulvar ve caddelerdeki yollar başta olmak üzere yayaların kullandığı kaldırımlarda kar temizliği ve tuzlama çalışması yapıyor.

Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su Kanalizasyon Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşan karla mücadele ekipleri, yaya ve araç trafiği akışının güvenli bir şekilde sağlanması için kar küreme, tuzlama çalışması yapıyor.

Yollarda yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanın da yaya kaldırımları da temizlenerek buzlanmaya karşı tuzlanıyor.

Dün akşam saatlerinden itibaren sahada sürdürülen çalışmaları sabah saatlerine kadar saha da takip eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, çalışmalarda görev alan personellere kolaylıklar diledi.

İHA

Kayseri Gündem
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