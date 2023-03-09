Nevşehir Millet Bahçesi'nde sona geliniyor

Nevşehir’de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, Göre yolu üzerindeki yaklaşık 150 bin metre kare büyüklüğündeki alana yapılacak olan Millet Bahçesi’nde çalışmalar sürüyor.

Göre yolu üzerindeki Mostar Köprüsü devamında yer alan 150 bin metre kare büyüklüğündeki alanda yapılacak ve Türkiye’nin en güzel millet bahçelerinden biri olacak olan Nevşehir Millet Bahçesi’nde çalışmalar hız kazandı. Geçtiğimiz aylarda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihalenin ardından yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığı millet bahçesinde, millet kıraathanesi ve havuz alanlarında inşaat ve peyzaj çalışmaları sürüyor.

2024 yılı başında hizmete açılması planlanan Nevşehir Millet Bahçesi içerisinde otopark, koşu-yürüyüş yolu, süs havuzları, çocuk oyun alanları, futbol ve basketbol sahaları ile tenis kortları, fitness ve barbekü alanları bulunacak.

İçerisinde millet kıraathanesi ve kafelerin de yer alacağı Millet Bahçesi’nin büyük bir bölümüne farklı tür ve renklerde ağaç, çalı ile mevsimlik çiçek dikilerek yeşillendirilecek.