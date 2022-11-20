Nevşehir Milletvekili Açıkgöz: 'Başkanımız Talas'a değer katmış'

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Talas Belediyesinin çalışmalarından övgüyle bahsederek, “Sayın Belediye Başkanımız, Talas’a değer katmış” dedi.

’2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 20’ye yakın milletvekiliyle Kayseri’de bulunan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Talas’ta belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İlk olarak Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş, meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla buluşan Milletvekili Açıkgöz, daha sonra Talas Belediyesi’ne geçti. Buradaki toplantıda yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili bilgiler alan Açıkgöz, yaptığı açıklamada 2023’e giden yolda hep birlikte çalıştıklarını belirterek, “Sayın Başkanımızın yaptığı sunumdan çok mutlu olduk. Sunumda gerek altyapı gerekse diğer çalışmaların çok güzel olduğunu gördük ama bir şey dikkatimi çekti. Başkanımızın sosyal belediyecilikle ilgili çalışmaları anlatırken ses tonundaki heyecanının arttığını hissettim. Her bir garibana veya vatandaşımıza temas eden bir yaklaşım içerisinde. Sayın cumhurbaşkanımızın da bahsettiği sosyal belediyecilik işte bu” diye konuştu.

Konuşmasında Şeffaf Oda’yı da değerlendiren Açıkgöz; “Şeffaf Oda gibi bir çalışma çok güzel bir örnek. Daha birçok çalışmaları gördük. Mustafa Başkanımıza teşekkür ediyorum. Talasımıza değer katmış. Talas, büyümüş, yaşanılacak bir yer olmuş. Sosyal belediyecilikte çok güzel örnek olmuş. Başkanımızın bunları yaparken bütün teşkilatla yaptığını söylemesi gerçekten çok hoş. Geldik gördük çok beğendik. Çok mutlu olduk. Bütçeyi doğru kullanması, kaynakları doğru kullanması, hayırseverlerle işbirliği içerisinde olması, sosyal belediyecilik, şeffaf belediyecilik, daha birçok konudaki çalışmaları için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün teşkilatın her kademesinde görev almış önemli bir isim olduğunu belirterek, “Biz kendisinden çok istifade ettik. Allah razı olsun. Orta Anadolu milletvekili olarak çalıştı. Bugün de burada bizleri dinledi. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Toplantının ardından Başkan Yalçın, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’e dolma kalem hediye etti.