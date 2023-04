Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel: 'Kapadokya'nın koruma-kullanma dengesine dikkat etmeliyiz'

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan Kapadokya bölgesinin koruma-kullanma dengesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Her yıl 15 - 22 Nisan tarihleri arasında kutlanın Turizm Haftası Nevşehir’de de bir dizi etkinlikler ile kutlanmaya başlandı. Nevşehir’deki ilk kutlama Turizm Temsilcilerinin Atatürk heykeline çelenk sunması ile başladı. Nevşehir İl Kültür Turizm Müdür Vekili Orhan Kekeç, Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, Rehberler Odası Başkanı Özay Günay ve Turizm temsilcileri daha sonra Nevşehir Valisi İnci Sezer Beceli Makamında ziyaret etti. Ziyarette açıklama yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel; Kapadokya bölgesinin bilinirliğinin her geçen gün arttığını söyledi. Vali Becel, “Kapadokya’da olanlar, bir filmin fragmanı gibi. Daha yolun başındayız. Her geçen gün ivme kazanıyor, iltifat görüyor. Daha yolun çok başındayız. Geleceğinin çok daha güzel noktalarda olacağına inanıyoruz. Çünkü Kapadokya’nın çok zengin bir varlığı var. Kültürüyle, coğrafyasıyla, değişik aktiviteleri ile insanlara yaşanılacak çok çeşitlilik sunuyor” dedi. 6 Şubatta yaşanan depremler sonrasında turizm sektöründeki yaşanan durgunluğun şu an ortadan kalktığını da söyleyen Vali Becel; “Kapadokya Turizmi hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Hedefimize ulaşmamız noktasında bu gün itibariyle daha rahat konuşabiliyoruz. Kapadokya’da koruma, kullanma dengesini asla göz ardı etmememiz lazım. Gelen insanlar buraların sahip olduğu güzellikler, coğrafi doğal oluşumlar için geliyorlar. Onları yok etmemek, kaybetmemek lazım. Neyi pazarladığımızı bilerek hareket etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez ise "Nevşehir Valisinin belirtmiş olduğu hedefi yakalamamak elde değil. Depremle beraber rezervasyonlarımız sekteye uğradı ve rezervasyon iptallerimiz oldu. Şu an tekrar toparlanma ivmesine girdi” diye konuştu.