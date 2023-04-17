Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel: 'Kapadokya'nın koruma-kullanma dengesine dikkat etmeliyiz'

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan Kapadokya bölgesinin koruma-kullanma dengesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 17.04.2023 13:14
  • Güncelleme: 17.04.2023 13:14
  • 43
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel: 'Kapadokya'nın koruma-kullanma dengesine dikkat etmeliyiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan Kapadokya bölgesinin koruma-kullanma dengesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Her yıl 15 - 22 Nisan tarihleri arasında kutlanın Turizm Haftası Nevşehir’de de bir dizi etkinlikler ile kutlanmaya başlandı. Nevşehir’deki ilk kutlama Turizm Temsilcilerinin Atatürk heykeline çelenk sunması ile başladı. Nevşehir İl Kültür Turizm Müdür Vekili Orhan Kekeç, Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, Rehberler Odası Başkanı Özay Günay ve Turizm temsilcileri daha sonra Nevşehir Valisi İnci Sezer Beceli Makamında ziyaret etti. Ziyarette açıklama yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel; Kapadokya bölgesinin bilinirliğinin her geçen gün arttığını söyledi. Vali Becel, “Kapadokya’da olanlar, bir filmin fragmanı gibi. Daha yolun başındayız. Her geçen gün ivme kazanıyor, iltifat görüyor. Daha yolun çok başındayız. Geleceğinin çok daha güzel noktalarda olacağına inanıyoruz. Çünkü Kapadokya’nın çok zengin bir varlığı var. Kültürüyle, coğrafyasıyla, değişik aktiviteleri ile insanlara yaşanılacak çok çeşitlilik sunuyor” dedi. 6 Şubatta yaşanan depremler sonrasında turizm sektöründeki yaşanan durgunluğun şu an ortadan kalktığını da söyleyen Vali Becel; “Kapadokya Turizmi hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Hedefimize ulaşmamız noktasında bu gün itibariyle daha rahat konuşabiliyoruz. Kapadokya’da koruma, kullanma dengesini asla göz ardı etmememiz lazım. Gelen insanlar buraların sahip olduğu güzellikler, coğrafi doğal oluşumlar için geliyorlar. Onları yok etmemek, kaybetmemek lazım. Neyi pazarladığımızı bilerek hareket etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez ise "Nevşehir Valisinin belirtmiş olduğu hedefi yakalamamak elde değil. Depremle beraber rezervasyonlarımız sekteye uğradı ve rezervasyon iptallerimiz oldu. Şu an tekrar toparlanma ivmesine girdi” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor-Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı

Soğanlı'ya ilgi artıyor

Soğanlı'ya ilgi artıyor

Bayramda ucuz şekere dikkat!

Bayramda ucuz şekere dikkat!

Milli Savunma Bakanı Akar: 'Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanı Akar: 'Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi'

Kocasinan Belediyesi, çiftçiye beyaz sertifikalı 15 ton tohum dağıttı

Kocasinan Belediyesi, çiftçiye beyaz sertifikalı 15 ton tohum dağıttı

Memleket Partisi'nin genç adayları ziyaretlerine devam ediyor

Memleket Partisi'nin genç adayları ziyaretlerine devam ediyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yozgatlılardan MHP'ye tam destek

Yozgatlılardan MHP'ye tam destek

Kocasinan'da 33 faili meçhul olay aydınlattı

Kocasinan'da 33 faili meçhul olay aydınlattı

DAHA FAZLA
İlçeler Adaylarla Şenleniyor

İlçeler Adaylarla Şenleniyor

Baki Ersoy, dur durak bilmiyor!

Baki Ersoy, dur durak bilmiyor!

Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan Sahalarda

Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan Sahalarda

İnflüenzaya dikkat: Bu virüs ishal, kusma ve mide ağrısı gibi viral tablolara da neden olabiliyor

İnflüenzaya dikkat: Bu virüs ishal, kusma ve mide ağrısı gibi viral tablolara da neden olabiliyor

'Ucuz daire vaadiyle dolandırıcılık' sanığı, hakim karşısına çıktı

‘Ucuz daire vaadiyle dolandırıcılık’ sanığı, hakim karşısına çıktı