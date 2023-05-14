Nevşehirli Sporcu Dünya 2.'si oldu

Tayland'da düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası yarışmasında Nevşehir Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Mensure Karadayı Dünya 2.si oldu.

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  • 14.05.2023 12:26
  • Güncelleme: 14.05.2023 12:26
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Nevşehirli Sporcu Dünya 2.'si oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tayland’da düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası yarışmasında Nevşehir Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Mensure Karadayı Dünya 2.si oldu.

3-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonasında Elit Büyükler Kategorisinde 102 Ülkeden 1000’e yakın sporcu katıldı. Muaythai As Başkanı Doc. Dr. Özden Taşğın yaptığı açıklamada, "Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonasına 21 Sporcu ile katılan Muaythai Milli Takımımız, 2 Altın, 5 Gümüş. 6 Bronz toplam 13 Madalya aldı. Milli Takımımız Şampiyona sonuçlarına göre Elit Büyükler kategorisinde takım puan sıralamasında Dünya Şampiyonu, Bireysel Madalya Sıralamasında Dünya Üçüncüsü oldu. Nevşehir Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Mensure Karadayı’da Dünya 2.si oldu. Müsabakalara katılan Milli Takımımızı tebrik ediyorum" dedi.

Yapılan müsabakalarda belirlenen dereceler şu şekilde:

"Gülistan Turan, Büyük Kadınlar kategorisinde 51 kg’da 1. Sercan Koç Büyük Erkler kategorisinde 63.5 kg’da 1. Umut Eryılmaz Büyük Erkler kategorisinde +91 kg’da 2. Mensure Karadayı Büyük Kadınlar kategorisinde 75 kg’da 2. Nefise Atalay Büyük Kadınlar kategorisinde 57 kg’da 2. Halime Eke Büyük Kadınlar kategorisinde 67 kg’da 2. Bediha Taçyıldız Büyük Kadınlar kategorisinde 63.5 kg’da 2. Salih Samet Oruç Büyük Erkler kategorisinde 48 kg’da 3. Ayten Özdemir Büyük Kadınlar kategorisinde 45 kg’da 3. Ezgi Yılmaz Büyük Kadınlar kategorisinde 48 kg’da 3. Cihan Doğu Büyük Erkler kategorisinde 51 kg’da 3. Ekrem Yardımcı Büyük Erkler kategorisinde 67 kg’da 3. Muammer Can Şahin Büyük Erkler kategorisinde 91 kg’da 3."

İHA

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