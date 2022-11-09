NEVÜ 'Sağlıklı ve Güvenli Kampüs' belgesini 2. kez aldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde hazırlanan 'Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu'nda yer alan koşulları yerine getiren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), yapılan incelemelerin ardından TSE tarafından verilen 'Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi'ni ikinci kez almaya hak kazandı.

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  • 09.11.2022 10:58
  • Güncelleme: 09.11.2022 10:58
NEVÜ 'Sağlıklı ve Güvenli Kampüs' belgesini 2. kez aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde hazırlanan ‘Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu’nda yer alan koşulları yerine getiren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), yapılan incelemelerin ardından TSE tarafından verilen ‘Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi’ni ikinci kez almaya hak kazandı.

TSE Üniversite Buluşmaları programında NEVÜ akademik, idari personeli ve öğrencilerle bir araya gelen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, program sonunda TSE tarafından NEVÜ’ye verilen 2022 yılı ‘Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi’ni NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e takdim etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak hayata geçirilen uygulama ve tedbirler sonunda Sağlıklı ve Güvenli Kampüs ünvanını ikinci kez almanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Rektör Aktekin, “Geçtiğimiz yıl, TSE uzmanları tarafından yapılan incelemelerin ardından verilen ‘Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi’ni almaya hak kazanan sınırlı sayıda üniversitelerden biriydik. Bu doğrultuda çalışmalarını bu yıl da yoğun bir şekilde sürdüren üniversitemiz, yapılan evrak ve saha denetimlerinin ardından, bir kalite göstergesi olan ‘Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi’ almaya bir kez daha hak kazandı. Böylece üniversitemizin kalite standartlarının yüksekliği bir kez daha tescillendi” dedi.

Aktekin, “Öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimiz ile birlikte tüm dış paydaşların sağlığının korunması için gerekli adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak bizim de temel gayemiz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) belirlediği hedefler doğrultusunda NEVÜ’nün ortaya koymuş olduğu hedef, kalite ve standartlara yönelik olarak küresel salgın tedbirleri devam ettiği sürece, belgemizi yenileyerek sunulan hizmet kalitemizin sürdürülebilirliğini arttırmaktır. Ben bu vesileyle belgenin üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimiz ile birlikte TSE yetkililerine bir kez daha şahsım ve üniversitem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA

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