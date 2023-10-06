NEVÜ 2023-2024 Akademik Yılı açılış töreni yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) 2023-2024 Akademik Yılı açılışı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töreni; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. NEVÜ tanıtım filmi gösteriminin ardından sahne alan NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Emre Üstün, Doç. Dr. Burcu Özer, Öğr. Gör. Orçun Çalkap, ve Arş, Gör. Dr. Furkan Başalan’ın icra ettikleri müzik konseri törene renk kattı.

NEVÜ’yü 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nda tercih ederek kendi puan türüne göre ilk sırada yerleşen Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Cemile Ruveyda Görgen duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. Görgen, “2023 yılı Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketini yaşamış bir öğrenciniz olarak yeni eğitim-öğretim yılı ile umutlarımın yeniden yeşerdiğini, anlayış, hoşgörü, adalet ve insan sevgisi ilkeleri ile bezenmiş olan bir üniversitede, yani Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde olmaktan büyük onur, heyecan ve mutluluk içerisinde olduğumu ifade etmek isterim. Hocalarımızın rehberliğinde üniversitemizin bizlere sağladığı tüm imkanlardan en iyi şekilde yararlanarak hem nitelikli bir eğitim-öğretim süreci yaşayacağımıza, hem de sosyal, kültürel, sanat ve sportif etkinliklere katılarak mezuniyetimize kadar her yönden kendimizi geliştireceğimize gönülden inanıyorum. Türkiye’nin dört bir köşesinden tercihlerini yapacak arkadaşlarıma da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini tercih etmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

NEVÜ’ye ilk sırada yerleşen öğrenciler ödüllendirildi

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nda NEVÜ’yü tercih ederek sayısal-eşit ağırlık-sözel ve dil puan türünde ilk sırada yerleşen Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Cemile Ruveyda Görgen, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Bükre Ünal, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Yahya Aydın ve Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Hasan Utku Öztürk’ü tebrik ederek kendilerine hediyelerini verdi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmaların yanı sıra üniversite-şehir, üniversite-bölge ve uluslararası iş birlikleri ile üniversite misyonunu en doğru şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin fiziki yapılanması ile birlikte akademik kadrosunu da nitel ve nicelik olarak güçlendirmeye büyük önem verdiklerini söyledi. Aktekin, “Geliştirdiğimiz akademik altyapılar, açtığımız yeni fakülte, akademik bölüm ve programlarımızla kalite düzeyi yüksek bir eğitim-öğretim için akademik kadromuzu nitel ve nicel açıdan güçlendirmeye son derece önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz 2020 yılı Mart ayından bugüne; 39 profesör, 76 doçent, 120 doktor öğretim üyesi, 65 öğretim görevlisi ve 41 araştırma görevlisi olmak üzere kendi alanında birikimli toplam 339 akademik personeli kadromuza katarak, onları NEVÜ Ailesi’ne kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca yeni eğitim-öğretim yılımızla birlikte 7 bin 840 ön lisans öğrencimiz, 13 bin 896 lisans, bin 827 yüksek lisans ve 293 doktora öğrencimizle bir ilçe nüfusuna denk gelen- yaklaşık 24 bin öğrenci sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Bunun yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan 43 ülkeden yaklaşık 700 uluslararası öğrenci de üniversitemizde eğitim görmekte” diye konuştu. Nevşehir Valisi Ali Fidan da konuşmasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Nevşehir Valisi Ali Fidan, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Nevşehir İli Kalkınma ve Üniversite Yaptırma Yaşatma Vakfı yönetimi, ilçe kaymakamları, protokol üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanları, hayırseverler, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.