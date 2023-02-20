NEVÜ akademisyenleri deprem bölgesinde yapısal hasarları inceliyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın ve Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Dinçer, 'Maraş 7.7 ve 7.6 Depremleri Sonrası Yerinde Depreme Dayalı Kaya Düşmesi Olan Alanların Belirlenmesi' isimli proje çerçevesinde deprem bölgesinde teknik çalışmalarda bulundu.

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  • 20.02.2023 15:46
  • Güncelleme: 20.02.2023 15:46
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NEVÜ akademisyenleri deprem bölgesinde yapısal hasarları inceliyor
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın ve Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Dinçer, “Maraş 7.7 ve 7.6 Depremleri Sonrası Yerinde Depreme Dayalı Kaya Düşmesi Olan Alanların Belirlenmesi” isimli proje çerçevesinde deprem bölgesinde teknik çalışmalarda bulundu.

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Dinçer’in de aralarında bulunduğu öğretim üyelerinden oluşan 5 kişilik araştırmacı grup, “Maraş 7.7 ve 7.6 Depremleri Sonrası Yerinde Depreme Dayalı Kaya Düşmesi Olan Alanların Belirlenmesi” isimli proje çerçevesinde 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin tetiklediği ulaşım güzergahları ile yerleşim yerlerine zarar veren kaya düşmeleri ve heyelanların incelenmesi için deprem bölgesinde teknik çalışmalarda bulundu. NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Dinçer ve diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan araştırmacı grup yaklaşık 5 gün boyunca Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis illerinde ve bu illere bağlı birçok yerleşim yerinde yapılan teknik incelemeler sırasında depremin neden olduğu zemin sıvılaşmalarına bağlı olarak gelişen yapısal hasarları da inceledi.

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın ve beraberindeki araştırmacı öğretim üyelerinden oluşan grup teknik incelemelerini proje raporuna dönüştürüleceği bu çalışma sonucunda, Kahramanmaraş depremlerinin bölgede çok büyük ölçekte yapısal yıkıma ve hasara neden olmasının yanı sıra, çok sayıda alanda kaya düşmeleri ve heyelanları da tetiklediğini ve bu kütle hareketlerinin ulaşım güzergahlarına zarar verdiğini belirledi.

İHA

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