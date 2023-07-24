NEVÜ Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenekle öğrenci alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için özel yetenek sınavı ile 56 öğrenci alacak.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edecek olan NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümüne, genel kontenjan dahilinde 15 erkek 16 kadın, milli kontenjan dahilinde olimpik 3 erkek 3 kadın, milli kontenjan dahilinde olimpik olmayan 1 erkek ve 1 kadın, engelli aday kontenjanında 3 erkek 2 kadın, yabancı uyruklu olarak 6, spor tırmanışı, boks ve bocce kontenjanında ise 3’ü erkek ve 3’ü de kadın olmak üzere toplam 56 öğrenciyi özel yetenek sınavı ile kabul edecek. NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü için adayların ön kayıt başvuruları, 07-20 Ağustos 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak https://nevu.link/sporbilimleri adresi üzerinden alınacak. 21-23 Ağustos 2023 tarihlerinde spor özgeçmiş puanlarının değerlendirilmesi ve 23 Ağustos 2023 tarihinde sporcu özgeçmiş puanlarının açıklanması ile birlikte adayların sporcu özgeçmiş puan itiraz dilekçeleri 24 Ağustos 2023 tarihinde kabul edilecek.

Sporcu özgeçmiş puan itirazlarının 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanması, özel yetenek sınavına girecek adayların göğüs numaralı listesinin 26 Ağustos 2023 tarihinde duyurulmasının ardından ise 28-29 Ağustos 2023 tarihinde NEVÜ Spor Merkezi’nde yapılacak olan özel yetenek sınavı sonuçları 04 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.