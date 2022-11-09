NEVÜ'de 'Hiç Kimse' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından 'Hiç Kimse' adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de sahnelendi.

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  • 09.11.2022 15:31
  • Güncelleme: 09.11.2022 15:31
NEVÜ'de 'Hiç Kimse' adlı tiyatro oyunu sahnelendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından “Hiç Kimse” adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de sahnelendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Kosta Kortidis’in yazdığı ve Nesimi Kaygusuz’un yönettiği "Hiç Kimse" adlı tiyatro oyununa NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir JAKEM Komutanı J. Albay İlyas Uysal, protokol üyeleri, NEVÜ’nün akademik ve idari personeli ile öğrencilerin yanı sıra tiyatro severler izleyici olarak katıldı.

Tiyatro gösterimi sonunda tiyatro oyuncularına ve ekibine teşekkür eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol çerçevesinde NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda her ay düzenli olarak halka açık tiyatro etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.

İHA

Kayseri Gündem
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