NEVÜ'de 'Sağlık İdarecileri' günü etkinliği düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Yönetim ve Organizasyon Bölümü tarafından Sağlık İdarecileri Günü etkinliği bünyesinde, ’Sağlık İdarecilerinin Kariyer Yolculuğu’ konulu panel düzenlendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda düzenlenen panelin açılışına; SHMYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Kevser Çağla Gurlaş, etkinliği düzenleyen Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ali Rıza Özdemir, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Soner Mete, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi SHMYO Öğr. Gör. Ayşe Salar, MedData Bilişim Eğitim Müdürü Serkan Baştuğ, Özel Versa Hastanesi Müdürü Deniz Kantarcı, NEVÜ’nün akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan SHMYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Kevser Çağla Gurlaş; “Sağlık idarecileri; sağlık kurumlarında sağlık bakım kalitesini güçlendirebilecek anahtar konumdaki liderlerdir. Başarılı bir lider personelini güçlendirir, karşılıklı bir güven iklimini oluşturur, iş doyumunu yükseltir, hasta bakım kalitesini yükseltir ve sağlık hizmetlerini kolaylaştırmak gibi hedeflere ulaşmak için kurumsal bağlılığı oluşturur. Bu bağlamda öğrencilerimizi mesleki bilgi, beceri ve etik değerlerle donanmış bir şekilde yetiştirmek en önemli amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda dış paydaşlarımızla ortak çalışmalar ile yapılan işbirlikçi çalışmaları oldukça önemsemekteyiz. Yoğun iş yükleri arasında bize zaman ayıran kıymetli konuklarımızın ve tüm sağlık idarecilerinin Sağlık İdarecileri gününü kutluyorum” diyerek konuşmasını bitirdi. Öğr. Gör. Gurlaş’ın panel katılımcılarına ve etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ali Rıza Özdemir’e teşekkür belgelerini vermesinin ardından panele geçildi. Panelde Ahi Evran Üniversitesi SHMYO Öğr. Gör. Ayşe Salar, MedData Bilişim Eğitim Müdürü Serkan Baştuğ, Özel Versa Hastanesi Müdürü Deniz Kantarcı, Özel Versa Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Melek Çakır, Özel Versa Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü Hatice Filiz, Özel Versa Hastanesi Başhemşiresi Sibel Karaca panelde birer konuşma yaptı. Konuşmacılar, sağlık idarecisi olarak çalışmanın kolay ve zor yönleri, özlük hakları, iş bulma imkanları, görev aldığı birimler, yükselme imkanları, yabancı dil gerekliliği, okul eğitimin dışında alınması gereken temel bilgi ve beceriler, sertifika programları, hastanelerde çalışma koşulları ve kriterleri gibi konular üzerine birer sunum yaptılar.

Öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasının ardından program, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ali Rıza Özdemir koordinesinde Ankara MedData Bilişim Sistemleri firmasında Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2. sınıf öğrencilerine katılım belgelerinin konuklar tarafından takdim edilmesiyle son buldu.