NEVÜ'de 'Yumurta-yı Hümayun' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Tiyatro Sahne'nin 'Yumurta-yı Hümayun' adlı tiyatro oyunu, ücretsiz olarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de tiyatro severlerle buluştu.

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  • 29.03.2023 10:21
  • Güncelleme: 29.03.2023 10:21
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NEVÜ'de 'Yumurta-yı Hümayun' adlı tiyatro oyunu sahnelendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tiyatro Sahne’nin ‘Yumurta-yı Hümayun’ adlı tiyatro oyunu, ücretsiz olarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de tiyatro severlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü Festivali’ bünyesinde Kurtuluş Bilgilioğul’un yazdığı ve Tahsin Murat Demirbaş’ın yönettiği Tiyatro Sahne’nin “Yumurta-yı Hümayun” adlı tiyatro oyunu, ücretsiz olarak NEVÜ Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda tiyatro severlerle buluştu. Tiyatro oyununa NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, protokol üyeleri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile tiyatro severler izleyici olarak katıldı.

Tiyatro sonunda tiyatro ekibini tebrik eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzaladıkları protokol bünyesinde tiyatro gösterimlerinin halka açık olarak devam edeceğini söyledi. Aktekin, “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile üniversitemiz arasında karşılıklı imzaladığımız protokol bünyesinde her ay düzenli olarak üniversitemiz Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde tiyatro gösterimleri yapılıyordu. Bunun yanı sıra Kültür Turizm Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak kutlanan ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü Festivali’nde bu yıl Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolar ücretsiz olarak halka açık olarak tiyatro severlerle buluşturuluyor. 27-28 Mart 2023 tarihlerinde Tiyatro Sahne’nin ‘Yumurta-yı Hümayun’ adlı tiyatro oyunu ile Kumbaracı50 Tiyatrosu’nun ‘Tek Kullanımlık Hikaye’ adlı tiyatro oyunu ücretsiz olarak iki gün boyunca üniversitemizde sahneleniyor. Ben bu vesileyle üniversitemizde sahne alan tüm tiyatro ekibine şahsım, üniversitem ve şehrimiz adına bir kez daha teşekkür ederken, tüm halkımızı da tiyatro gösterimlerini izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.

İHA

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