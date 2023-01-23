NEVÜ'de 2 Doçent ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar uyarınca Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yaparken doçentlik sınavlarını başarılı ile tamamlayan Doç. Dr. Gamze Muz ve Doç. Dr. Suad Başbuğ'un 'Doçentlik' kadrosuna atamaları yapıldı.

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  • 23.01.2023 13:31
  • Güncelleme: 23.01.2023 13:31
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NEVÜ'de 2 Doçent ataması yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar uyarınca Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yaparken doçentlik sınavlarını başarılı ile tamamlayan Doç. Dr. Gamze Muz ve Doç. Dr. Suad Başbuğ’un ‘Doçentlik’ kadrosuna atamaları yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen kadro dâhilinde ataması yapılan doçentlere yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olması ile birlikte başarılı çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulunan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, belirledikleri hedefler doğrultusunda üniversiteyi yeni açılan bölüm ve programların yanı sıra akademik kadroyla da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Aktekin; “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitemize verilen kadro dâhilinde akademik personelimizin atamalarını gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede doçentlik sınavlarını başarılı ile tamamlayan Doç. Dr. Gamze Muz’un Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doçentlik kadrosuna, Doç. Dr. Suad Başbuğ’un ise Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı Doçentlik kadrosuna atamalarını yaptık. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler ve şehrimizin bizlerden beklentileri doğrultusunda üniversitemiz bünyesinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra akademik kadromuzu da güçlendirmeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle şahsım ve üniversitem adına atamasını gerçekleştirdiğimiz öğretim üyelerimize görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

İHA

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