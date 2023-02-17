NEVÜ'de 2 profesör ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'nün üst yönetim organı olan ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar uyarınca atama süreciyle ilgili tüm işlemleri tamamlanan Doç. Dr. Zahide Bayer Öztürk'ün Mühendislik Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Profesör kadrosuna, Doç. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç'un ise Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Profesör kadrosuna ataması yapıldı.

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  • 17.02.2023 14:49
  • Güncelleme: 17.02.2023 14:49
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NEVÜ'de 2 profesör ataması yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün üst yönetim organı olan ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar uyarınca atama süreciyle ilgili tüm işlemleri tamamlanan Doç. Dr. Zahide Bayer Öztürk’ün Mühendislik Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Profesör kadrosuna, Doç. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç’un ise Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Profesör kadrosuna ataması yapıldı.

Üniversitenin farklı bölümlerine ataması yapılan profesörlere yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını dileyen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, yeni açılan bölüm ve programlarla birlikte üniversitenin akademik kadrosunu da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Aktekin “Sahip olduğumuz fiziki ve nitelikli alt yapısıyla Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan ve Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler istikametinde üniversitemiz bünyesinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra akademik kadromuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu istikamette üniversitemizin farklı akademik birimlerinin profesör kadroları için Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’e başvuruda bulunmuştuk. YÖK’te başvurumuz üzerine yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda kadro tahsisi taleplerimizi olumlu karşıladı. Biz de YÖK tarafından verilen kadro dâhilinde üniversitemizin Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi’ne 2 profesörün atamasını gerçekleştirdik. Atamasını gerçekleştirdiğimiz Prof. Dr. Zahide Bayer Öztürk ile Prof. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç’a şahsım ve üniversitem adına görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

İHA

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