NEVÜ'de akademisyen ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'nün üst yönetim organı olan ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar uyarınca atama süreciyle ilgili tüm işlemleri tamamlanan Doç. Dr. Feyza Dinçer, Doç. Dr. Adem Çatak, Doç. Dr. Şenay Güngör ve Doç. Dr. Selçuk Akpınar'ın 'Profesör' kadrosuna atamaları yapıldı.

PAYLAŞ
  • 22.02.2023 12:36
  • Güncelleme: 22.02.2023 12:36
  • 32
NEVÜ'de akademisyen ataması yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün üst yönetim organı olan ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar uyarınca atama süreciyle ilgili tüm işlemleri tamamlanan Doç. Dr. Feyza Dinçer, Doç. Dr. Adem Çatak, Doç. Dr. Şenay Güngör ve Doç. Dr. Selçuk Akpınar’ın ‘Profesör’ kadrosuna atamaları yapıldı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin farklı bölümlerine ataması yapılan profesörlere yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Aktekin, “Üniversitemizin farklı akademik birimlerinin profesör kadroları için başvuruda bulunduğumuz Yükseköğretim Kurulu (YÖK), başvurumuz üzerine yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda kadro tahsisi taleplerimizi olumlu karşıladı. Biz de YÖK tarafından verilen kadro dâhilinde üniversitemizin Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Spor Bilimler Fakültesi’ne 4 profesörün atamasını gerçekleştirdik.

Sahip olduğumuz fiziki ve nitelikli alt yapısıyla Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan ve Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler istikametinde üniversitemiz bünyesinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra akademik kadromuzu da güçlendirmeye bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğiz. Ben bu vesileyle atamasını gerçekleştirdiğimiz Prof. Dr. Feyza Dinçer, Prof. Dr. Adem Çatak, Prof. Dr. Şenay Güngör ve Prof. Dr. Selçuk Akpınar’a şahsım ve üniversitem adına görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

Ataması yapılan profesörler

NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Profesör kadrosuna Doç. Dr. Feyza Dinçer, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Profesör kadrosuna Doç. Dr. Adem Çatak, Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı Profesör kadrosuna Doç. Dr. Şenay Güngör ve Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Profesör kadrosuna Doç. Dr. Selçuk Akpınar atandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Şeker'den 'Kızılay'a şeker sattı' iddiasına yanıt

Kayseri Şeker’den ‘Kızılay’a şeker sattı’ iddiasına yanıt

'Deprem bölgesine yardım, bin tıra ulaştı'

'Deprem bölgesine yardım, bin tıra ulaştı'

Başkan Büyükkılıç, Tren Garı'ndaki yardım çalışmaları hakkında inceleme yaptı

Başkan Büyükkılıç, Tren Garı'ndaki yardım çalışmaları hakkında inceleme yaptı

Büyükkılıç, ilçe başkanları ile Kocasinan'da bir araya geldi

Büyükkılıç, ilçe başkanları ile Kocasinan'da bir araya geldi

Sedat Kılınç: 'Deprem bölgesinde inşaata başlamak için acele edilmemeli'

Sedat Kılınç: 'Deprem bölgesinde inşaata başlamak için acele edilmemeli'

Kayseri Şeker: 'Kızılay'a parayla şeker satışımız olmadı'

Kayseri Şeker: 'Kızılay'a parayla şeker satışımız olmadı'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaymakam Göçer: 'Sürdürülebilir bir hayat kurmaya gayret ediyoruz'

Kaymakam Göçer: “Sürdürülebilir bir hayat kurmaya gayret ediyoruz”

Deprem riskiyle boşaltılan Avukat Ahmet Ulucan okulunun yıkımına başlandı

Deprem riskiyle boşaltılan Avukat Ahmet Ulucan okulunun yıkımına başlandı

DAHA FAZLA
Vali Çiçek: 'Elbistan'da 'cenazeler defnedilmeyi bekliyor' haberi kesinlikle yalandır'

Vali Çiçek: “Elbistan'da 'cenazeler defnedilmeyi bekliyor' haberi kesinlikle yalandır”

İtfaiye ekiplerini karşılayan Büyükkılıç: 'Duygusal olmamak için taş olmak lazım'

İtfaiye ekiplerini karşılayan Büyükkılıç: 'Duygusal olmamak için taş olmak lazım'

Depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Vali Gökmen Çiçek Elbistan'da da bildiğimiz gibi

Vali Gökmen Çiçek Elbistan’da da bildiğimiz gibi

Yıkılan bina sebebiyle kepenk kapatan esnaflar, 'Her geçen sürede bizim zararımız giderek artıyor'

Yıkılan bina sebebiyle kepenk kapatan esnaflar, “Her geçen sürede bizim zararımız giderek artıyor”