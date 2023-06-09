NEVÜ'de akademisyen ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca Fen Edebiyat Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yaparken doçentlik sınavını başarı ile tamamlayan Doç. Dr. Musa Kar, NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atandı.

Ataması yapılan Doç. Dr. Musa Kar’a yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin fiziki alan, yeni bölüm ve programlar ile birlikte akademik kadrosunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. NEVÜ’nün öğrencilerin tercih edilirlik oranlarına göre Türkiye’nin genelindeki üniversiteler arasında en çok tercih edilen üniversiteler içerisinde olduğuna vurgu yapan Rektör Aktekin; "Üniversitemiz Nevşehir merkez yerleşke ve 7 ilçede toplam 8 kampüsünde 10 Fakülte, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü, 20 Araştırma Merkezi, 59 Öğrenci Kulübü ve 12 Öğrenci Topluluğu bulunan, akademik, idari personel ve öğrencisiyle hızla gelişen ve büyüyen bir üniversite. Eğitim - öğretimle birlikte yürüttüğümüz sürdürülebilir başarılı çalışmalarımızla da ülkemiz genelindeki üniversiteler arasında öğrencilerin tercih edilirlik oranlarına göre de en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer almanın haklı gururunu yaşayan bir üniversiteyiz. Özellikle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak da belirlediğimiz hedefler istikametinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra akademik kadromuzu da güçlendirmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Bu bünyede ve YÖK tarafından verilen kadro dâhilinde üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi kadrosunda görev yapan ve doçentlik sınavını başarı ile tamamlayan Doç. Dr. Musa Kar’ın doçentlik kadrosuna atamasını gerçekleştirdik. Şahsım ve üniversitem adına kendilerine görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte, üniversitemizin belirlediği hedefler istikametinde özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” dedi.