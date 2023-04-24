NEVÜ'de Geleneksel Bayramlaşma Töreni gerçekleştirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de ‘Ramazan Bayramı’ dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in katılımlarıyla NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezin Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen törene; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özlem Fındık ve Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, daire başkanları ile akademik ve idari personel katıldı. Bayramların birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı yapan dini vecibeler arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, tüm personele aileleriyle nice güzel bayramlar geçirmeleri temennisinde bulundu.

Rektör Aktekin: "Biz büyük bir aileyiz"

Aktekin, “Üniversite olarak akademik ve idari personelimizin yanı sıra üniversitemizde eğitim gören her bir öğrencilerimizle birlikte hızla büyümeye devam eden biz büyük bir aileyiz. Siz değerli personelimize, ailelerin bizlere birer emaneti olan öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitimlerini tamamlamaları için göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Diğer taraftan 6 Şubat’ta 11 ilimizde yaşanan deprem hepimizi derinden üzdü ve depremde birçok insanımız, üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz ve personellerimizin yakınları hayatlarını kaybetti. Deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat gününden itibaren öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için de her türlü tedbirleri içeren kararları biran önce alarak uygulamaya koyduk. Bunun yanı sıra depremin ilk gününden itibaren Nevşehir Valiliğimiz ve AFAD koordinesinde üniversitemiz bünyesinde oluşturduğumuz yardım toplama merkezimiz aracıyla depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiledik ve hep birlikte bu acıyı paylaştık. Ben bu vesileyle sizlerin, ailelerinizin ve tüm öğrencilerimizin bir kez daha bayramını en içten dileklerimle kutlayarak nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayramlar temenni ederken, deprem ve arkasından yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, üniversitemiz öğrencileri ve personellerimizin yakınlarına Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Rektör Aktekin daha sonra beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özlem Fındık, Prof. Dr. Şahlan Öztürk ve Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ile birlikte bayramlaşma programına katılan tüm personelin bayramını kutladı.