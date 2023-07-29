NEVÜ'den YKS adaylarına rehberlik Hizmeti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak adayları, huzurlu bir ortamda nitelikli bir eğitim alacakları Kapadokya'nın merkezinde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne davet ettiğini belirterek, NEVÜ'yü tercih edecek aday öğrencilere NEVÜ bünyesinde yer alan Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

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  • 29.07.2023 10:29
  • Güncelleme: 29.07.2023 10:29
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NEVÜ'den YKS adaylarına rehberlik Hizmeti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak adayları, huzurlu bir ortamda nitelikli bir eğitim alacakları Kapadokya’nın merkezinde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne davet ettiğini belirterek, NEVÜ’yü tercih edecek aday öğrencilere NEVÜ bünyesinde yer alan Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

Rektör Aktekin, "Yükseköğretim tercihleri sürecinde NEVÜ’yü tercih etmeyi düşünen aday öğrencilerimiz; üniversitemiz, yerleşkelerimiz, okullarımız, programlarımız, kariyer planlama ve Kapadokya Bölgesi’nin imkanları gibi daha birçok konuda etraflıca bilgi alabilecekleri Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile iletişime geçebilirler” dedi.

NEVÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Hakkında

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, öğrenci adayları, öğrenciler, mezunlar ve çalışanların yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve isteklerini ve ihtiyaçları dikkate alarak kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlamaktadır.

İHA

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