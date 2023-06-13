NEVÜ ev sahipliğinde 'İş Kulübü' eğitimi verildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) idari personeli ile öğrencilerine, Türkiye İş Kurumu İş Kulübü Eğitimi verildi.

NEVÜ ve Türkiye İş Kurumu arasında imzalanan ’Türkiye İş Kurumu Kampüs Hizmetleri’ iş birliği protokolü bünyesinde ve NEVÜ Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi (NÜKMER) koordinatörlüğünde, üniversitenin idari personeli ile öğrencilerine yüz yüze İş Kulübü Eğitimi düzenlendi. Türkiye İş Kurumu, İş ve Meslek Danışmanı ve Eğitmen Gonca Uğuroğlu tarafından hazırlanan ve farklı konulardaki oturumlardan oluşan eğitimlerde; iş arama becerileri, mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama ağı, hobilerim, yeteneklerim konularında eğitimler verdi.

Eğitimin sonunda ayrıca katılımcılara sertifikaları verildi.