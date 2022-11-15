NEVÜ İzci Kulübü öğrencileri Kızılçukur Vadisi'nde doğa yürüyüşünde

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İzci Kulübü üyeleri Kızılçukur Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenledi.

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  • 15.11.2022 12:35
  • Güncelleme: 15.11.2022 12:35
NEVÜ İzci Kulübü öğrencileri Kızılçukur Vadisi'nde doğa yürüyüşünde
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İzci Kulübü üyeleri Kızılçukur Vadisi’nde doğa yürüyüşü düzenledi.

Bünyesindeki kulüp üyeleri ile kurulan takımlar halinde faaliyet gösteren NEVÜ İzci Kulübü’nün düzenlediği etkinliğe 60 kulüp üyesi katıldı. Göreme girişi civarından başlayıp Kızılçukur Vadisi yukarısındaki manzara terası bölümünde sonlanan yaklaşık 4 kilometrelik parkur boyunca izcilere aynı zamanda ‘izci farkındalığı ve teknik iz takibi’ gibi bir takım etkinlikleri yaptırıldı. Kulüp danışmanı Öğr. Gör. Mehmet Fatih Tan; “İzcilik kendi kendine yetme ve doğada hayatta kalma eğitimleri ile kişinin karakter ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacını güden bir harekettir. Bu nedenle izci, izciliğin amacını gerçekleştirmek için yürüdüğü yolları, geçtiği patikaları, tırmandığı yamaçları bilmek durumundadır” diye konuştu.

Etkinlik bitiminde izcilerin farkındalıklarını ölçmek ve izci yetilerini güçlendirmek için yürüyüş parkuru ile ilgili mini bir yarışma gerçekleştirildi. Etkinlik, yürüyüşe katılan izcilere etkinlik arması dağıtımı ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sonlandı.

İHA

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